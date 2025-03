Köln (ots) -Nach EM-Bronze und dem historischen WM-Gold greift die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im Sommer 2025 erneut nach Edelmetall. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zeigt RTL alle Spiele der deutschen Mannschaft, Einzelspiele der K.o.-Runde sowie das Finale der FIBA EuroBasket live im Free-TV. Zusätzlich hat sich RTL Deutschland umfangreiche Highlight-Rechte für alle Spiele der Europameisterschaft gesichert. Alle 76 Spiele der EuroBasket der Männer sind zudem live bei MagentaTV und MagentaSport zu sehen.Frank Robens, RTL-Sportchef: "Basketball in Deutschland boomt, und wir freuen uns, den Fans die nächste große Meisterschaft im Free-TV präsentieren zu können. Gemeinsam mit der Telekom bringen wir die Spiele der FIBA EuroBasket 2025 auf die große Bühne und schaffen so ein einzigartiges Live-Erlebnis für alle Sportbegeisterte. Das ist ein starkes Signal für alle Fans, die in diesem Sommer miterleben können, wie unsere Basketball-Riesen Sportgeschichte schreiben. Wir freuen uns auf ein großartiges Turnier - und auf viele Gänsehaut-Momente!"Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV: "Wir freuen uns sehr darauf, den Basketballfans erneut das gesamte Turnier und damit große Sport-Momente live zu präsentieren. Gleichzeitig setzen wir unsere sehr gute Partnerschaft mit RTL bei der EuroBasket 2025 fort. Die Kooperation war schon zur Fußball-EURO und bei der EuroBasket 2022 erfolgreich. Für die Basketballfans werden wir wie gewohnt mit einem Top-Team aus Moderatoren, Kommentatoren und Experten rund um alle Spiele der EuroBasket 2025 eine umfassende und authentische Vor-Ort-Berichterstattung liefern. Die Fans dürfen sich auf eine innovative Inszenierung mit spannenden Live-Übertragungen, Interviews, Vor-Ort-Beiträgen, Hintergrund-Stories und damit eine herausragende Sport-Unterhaltung freuen."Die FIBA EuroBasket 2025 findet vom 27. August bis 14. September in Lettland, Finnland, Polen und Zypern statt. Für das deutsche Team um die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner geht es nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 um die nächste Medaille. Die Gruppengegner werden heute im Rahmen der offiziellen Auslosung in Riga ermittelt.Hochkarätige Sportrechte für RTL DeutschlandMit der FIBA EuroBasket 2025 erweitert RTL Deutschland sein hochkarätiges Sportportfolio. Das umfangreiche Sportrechte-Portfolio umfasst bereits attraktive Fußball-Angebote wie Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die UEFA Europa League & UEFA Conference League sowie die Live-Konferenz der 2. Fußball-Bundesliga und das Spitzenspiel der Premier League in Kooperation mit Sky. Darüber hinaus gehören die populäre NFL, die Trendsportart MMA, ausgewählte Formel-1-Rennen und die traditionsreichen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und in Le Mans zum starken Sportangebot der Sendergruppe. Ab der kommenden Spielzeit überträgt RTL Deutschland zudem das Samstagabend-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga im Free-TV.So kann man die Spiele der FIBA EuroBasket 2025 bei MagentaTV und MagentaSport sehenAlle 76 Spiele des Turniers sind für MagentaTV Kunden ohne Aufpreis bereits in ihren Tarifen inklusive. Die Übertragung erfolgt auf den exklusiven Sportkanälen auf der MagentaTV Plattform (MS Sport und MyTeamTV). Kunden ohne MagentaTV können darüber hinaus mit einem MagentaSport Abo das gesamte Turnier verfolgen. Der Zugang ist über die MagentaSport App für alle gängigen SmartTV, über die mobile App oder über magentasport.de möglich. Die deutschen Spiele werden darüber hinaus kostenlos ohne Abo und ohne Registrierung auf den MagentaSport und MagentaTV Plattformen zu sehen sein.Pressekontakt:Bettina Klauser | VP / Leitung Kommunikation Information & Sport | T: +49 221-456-74100 | bettina.klauser@rtl.deKevin Hilger | Senior Manager Kommunikation & PR Information/Sport | T: +49 221 456-74104 | kevin.hilger@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5999896