Der Energiekonzern Vattenfall will bis 2028 zwei große Windparks vor der deutschen Küste errichten - einer davon soll der größte in Deutschland werden. Das Energieunternehmen Vattenfall will in der Nordsee zwei neue Offshore-Windparks bauen. Eine Investitionsentscheidung für die Projekte Nordlicht 1 und Nordlicht 2 sei gefallen, teilte das Unternehmen mit. Der Chemiekonzern BASF soll langfristig Strom aus den Anlagen beziehen.Windpark mit über 1,6 Gigawatt LeistungVattenfall investiert in Offshore-Windenergie: ...

