Die FY24-Ergebnisse von Hensoldt lagen im Einklang mit den vorläufigen Zahlen und zeigten solides Wachstum, das durch gestiegene Verteidigungsausgaben getrieben wurde, aber ohne größere Überraschungen. Das organische Umsatzwachstum von 9% bleibt deutlich hinter dem von Rheinmetall mit 40%, und das Unternehmen hat nur begrenzte Exposition in Schlüsselverteidigungsbereichen, was das langfristige Wachstumspotenzial beeinträchtigt. Der starke Rückgang des effektiven Steuersatzes von 38,4% auf 9,9%, hauptsächlich aufgrund der Realisierung aktiver latenter Steuern, führte zu einem Anstieg des EPS auf 0,93 EUR, aber bei Anwendung des angemessenen Steuersatzes von 28% hätte das EPS bei 0,74 EUR gelegen, was auf eine Enttäuschung hindeutet. Mit begrenzten Wachstumsimpulsen und schwächerer Umsatzdynamik erscheint die Bewertung von Hensoldt im Vergleich zu seinen Mitbewerbern nicht gerechtfertigt. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre VERKAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 48,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Hensoldt%20AG