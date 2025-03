© Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Der US-Hedgefonds Elliott Management hat in den vergangenen Monaten Gespräche mit mehreren Private-Equity-Gruppen geführt, um das Investoreninteresse am Consumer-Health-Geschäft von Bayer auszuloten. Hintergrund dieser Sondierungen war laut Financial Times die Überlegung, eine neue Aktivistenkampagne gegen den Chemieriesen zu starten. Die Gespräche verdeutlichen den anhaltenden Druck auf Bayer, das sich unter CEO Bill Anderson in einem umfassenden Umbauprozess befindet. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen signalisierten einige Interessenten durchaus Übernahmebereitschaft, jedoch sei eine kurzfristige Abspaltung der Sparte derzeit unwahrscheinlich. Elliott selbst ist derzeit nicht …