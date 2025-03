Der Großküchenausrüster verzeichnet positive Geschäftszahlen mit Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung, während die Aktie dennoch einen merklichen Wertverlust erleidet.

Die Aktie des Großküchenausrüsters Rational verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Kursrückgang. Im XETRA-Handel fiel der Wert zeitweise um 4,79 Prozent auf 784,50 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Dieser Rückgang erfolgte überraschenderweise trotz positiver Unternehmensmeldungen. Der Vorstand kündigte eine Erhöhung der Dividende auf 15,00 Euro je Aktie an, was einer Steigerung von 1,50 Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies resultiert in einer Dividendenrendite von etwa 1,8 Prozent, bezogen auf den Jahresschlusskurs 2024. Die Ausschüttungsquote beträgt 68 Prozent des Konzernjahresüberschusses und liegt damit im langjährigen Durchschnitt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr konnte Rational seinen Umsatz um 6 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro steigern. Der Gewinn nach Steuern wuchs sogar um beachtliche 17 Prozent auf 251 Millionen Euro.

Wachstumsperspektiven für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich das Unternehmen vorsichtig optimistisch. Finanzvorstand Jörg Walter erklärte, dass die für die Geschäftsentwicklung relevanten Trends weiterhin intakt seien und man langfristig ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwarte. Konkret prognostiziert Rational für 2025 einen Anstieg der Absatzzahlen und Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge soll bei etwa 26 Prozent liegen, was leicht unter dem Wert von 26,3 Prozent aus dem Jahr 2024 liegt. Das Unternehmen plant keine weltweiten Preiserhöhungen, will jedoch verstärkt in strategische Projekte und den Ausbau der Vertriebsstruktur investieren. Dies führt dazu, dass die operativen Kosten voraussichtlich etwas schneller steigen werden als der konsolidierte Umsatz. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres konnte Rational einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen: Der Gewinn stieg auf 71,8 Millionen Euro (6,23 Euro pro Aktie), verglichen mit 55,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Quartalsumsatz wuchs um 8,6 Prozent auf 318 Millionen Euro.

