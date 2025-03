Wenn auf eines in diesen Tagen Verlass ist, dann ist es der Umstand, dass US-Präsident Trump der Goldpreisrally immer neues Futter liefert.Trumps Zollkrieg ist in die nächste Phase eingetreten. Die Nervosität und die Verunsicherung an den Aktienmärkten nehmen massiv zu. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis daraus Panik erwachsen wird. In diesen Zeiten hat Gold als sicherer Hafen natürlich Hochkonjunktur. Gold macht sich zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...