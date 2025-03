FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH von 740 auf 651 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im ersten Quartal 2025 zeigten sich Verbraucher in der EU und den USA besonders zuru?ckhaltend bei Ausgaben im Luxussegment, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. LVMH kämpfe mit hohen Erwartungen und bleibe beim Wachstum hinter Konkurrenten zuru?ck. Kurzfristig seien die Wachstumschancen u?berschaubar./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:29 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:39 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121014