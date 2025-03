Insgesamt 160 Millionen Euro will Totalenergies in das Projekt investieren. Zudem planen SMA Altenso und Rheinenergie im niedersächsischen Einbeck den Bau eines Batteriespeichers mit 24,5 Megawatt Leistung und 64 Megawattstunden Kapazität. Von pv magazine energy storage Der französische Energiekonzern Totalenergies hat angekündigt, seine im Bau befindliche deutsche Batterieflotte mehr als zu verdreifachen. Auch der Kölner Versorger Rheinenergie und SMA Altenso, eine Tochtergesellschaft des Wechselrichter-Herstellers SMA, planen eine Zusammenarbeit, um Großspeicher-Projekte in Deutschland zu entwickeln. ...

