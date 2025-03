Wien (www.fondscheck.de) - Anastasia Eckel ist bei Natixis Investment Managers zur Head of Research & Relationship in Zentral- und Osteuropa (CEE) befördert worden, so die Experten von "FONDS professionell".In ihrer neuen Funktion habe sie von Frankfurt aus "die Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie die strategische Beziehungspflege mit institutionellen Partnern und Kunden in der Region" verantwortet, teile der Asset Manager auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" mit. Sie leite ein vierköpfiges Team und berichte an Patrick Sobotta, der das Geschäft von Natixis IM in der CEE-Region leite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...