Hallo und herzlich Willkommen zum "eMobility Update'. Wir beleuchten die Elektroauto-Pläne von Nissan. Denn der japanische Hersteller will in diesem Jahr gleich zwei neue E-Modelle in Europa auf den Markt bringen: Die neue Generation des Elektro-Urgesteins Nissan Leaf sowie die erste vollelektrische Version des Kleinwagens Nissan Micra. Und der soll nicht etwa von Nissan selbst gebaut werden, sondern von Renault! Der Nissan Micra ist ein Kleinwagen-Klassiker: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...