Der französische Hersteller muss wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf seine Nissan-Beteiligung für das erste Halbjahr einen außerordentlichen Verlust von 9,5 Mrd. € ausweisen. Derzeit hält Renault 35,7 % an Nissan, davon 17,05 % direkt und den Rest über einen Treuhandfonds. Die Franzosen haben schon länger keine große Freude an ihrer Allianz mit Nissan. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Nissan-Aktie fast zwei Fünftel an Wert verloren. Für das im März abgelaufene Geschäftsjahr hatte der japanische Hersteller zudem einen Nettoverlust von 4,5 Mrd. $ gemeldet und auf eine Prognose für laufende Geschäftsjahr verzichtet. Nissan leidet unter einer veralteten Modellpalette und Schwierigkeiten bei der Umstellung auf die Elektromobilität. Mit der Mega-Abschreibung lockert sich die Allianz zwischen den beiden Autokonzernen weiter.