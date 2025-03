Das norwegische Unternehmen verzeichnet trotz 50-prozentiger Kurseinbußen seit Jahresbeginn hervorragende Quartalsergebnisse mit Rekord-EBITDA-Marge von 17 Prozent.

Die Hexagon Composites Aktie wird aktuell bei 1,93 Euro gehandelt und hat seit Jahresbeginn einen deutlichen Wertverlust von knapp 50 Prozent erlitten. Auch die jüngste Entwicklung zeigt mit einem Minus von 2,13 Prozent am 27. März 2025 und einem Rückgang von 6,5 Prozent innerhalb der letzten Woche einen anhaltenden Abwärtstrend.

Diese Kursentwicklung steht in bemerkenswertem Kontrast zu den soliden Geschäftszahlen, die das Unternehmen für das vierte Quartal 2024 melden konnte. Mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Norwegischen Kronen (NOK) und einem EBITDA von 257 Millionen NOK erreichte Hexagon Composites eine EBITDA-Marge von 17 Prozent, was einen Rekordwert darstellt. Die starken Quartalszahlen werden hauptsächlich von einer robusten Nachfrage in den Geschäftsbereichen Mobile Pipeline und Kraftstoffsysteme getragen. Für das Gesamtjahr 2024 summierte sich der Umsatz auf 4,877 Milliarden NOK bei einem EBITDA von 637 Millionen NOK.

Strategische Positionierung und Zukunftsperspektiven

Mitte März 2025 verlängerte das Unternehmen eine Total Return Swap (TRS)-Vereinbarung mit seinen nordischen Bankpartnern bis zum 31. März 2026. Diese Vereinbarung betrifft rund 178,4 Millionen Aktien von Hexagon Purus, was 41,6 Prozent der Gesamtaktien entspricht. Diese Maßnahme unterstreicht die langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Der nordamerikanische Frachtmarkt zeigt sich zu Beginn des Jahres 2025 zwar verhalten, jedoch rechnet Hexagon Composites mit einer deutlichen Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Diese Einschätzung basiert insbesondere auf der zunehmenden Verfügbarkeit von Lkw-Plattformen mit X15N-Gasmotoren in Nordamerika ab dem dritten Quartal 2025. Die langfristigen Ambitionen des Unternehmens sind beachtlich: Hexagon Composites setzt auf die verstärkte Nutzung von Erdgas als umweltfreundlicheren Kraftstoff und strebt bis 2030 eine Verzehnfachung des nordamerikanischen Erdgas-Lkw-Marktes an.

Markteinschätzung durch Finanzexperten

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Aktie. Die Danske Bank hat zwar ihr Kursziel für Hexagon Composites von 63 NOK auf 45 NOK gesenkt, hält jedoch an ihrer Kaufempfehlung fest. Diese Anpassung spiegelt einen vorsichtigeren Ansatz wider, berücksichtigt aber nach wie vor die Wachstumschancen des Unternehmens.

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 4,05 Euro, das im November 2024 erreicht wurde, ist der aktuelle Kurs um mehr als 52 Prozent gefallen. Gleichzeitig liegt er aber immer noch knapp 38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 1,40 Euro vom Mai 2024. Die deutliche Abweichung vom 200-Tage-Durchschnitt von 3,10 Euro um fast 38 Prozent verdeutlicht den signifikanten Abwärtstrend der letzten Monate.

