Der norwegische Hersteller verzeichnet beeindruckendes EBITDA-Wachstum mit 17% Marge, während die Unternehmensaktie unter Druck steht und optimistische Zukunftsprognosen vorliegen.

Hexagon Composites hat am 28. März seinen Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht für 2024 veröffentlicht. Die Aktie des Unternehmens notierte am Montag bei 1,78 Euro und verzeichnet mit einem Rückgang von 12,33% innerhalb der letzten Woche eine deutlich negative Entwicklung. Seit Jahresbeginn hat der Kurs sogar 53,48% an Wert verloren und liegt damit weit unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von 3,09 Euro.

Im vierten Quartal 2024 konnte Hexagon Composites einen Umsatz von 1.533 Millionen Norwegischen Kronen erzielen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 1.272 Millionen NOK im Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Besonders positiv entwickelte sich das EBITDA, das auf 257 Millionen NOK anstieg und damit eine Marge von 17% erreichte. Im Vorjahresquartal lag das EBITDA noch bei 99 Millionen NOK mit einer Marge von 8%.

Geschäftsausblick für 2025

Für das laufende Jahr prognostiziert Hexagon Composites ein zweigeteiltes Geschäftsjahr. Das Unternehmen erwartet für die erste Jahreshälfte 2025 weiterhin ein schwaches nordamerikanisches Frachtmarktumfeld. Eine deutliche Erholung sieht der Konzern erst in der zweiten Jahreshälfte, wenn unter anderem die Einführung des Cummins X15N-Motors im dritten Quartal erfolgen soll.

In einer längerfristigen Betrachtung rechnet Hexagon mit einem zehnfachen Wachstum des Marktes für Erdgas-Lkw in Nordamerika bis zum Jahr 2030. Diese Entwicklung würde dem Unternehmen erhebliche Wachstumschancen bieten und könnte mittelfristig auch den aktuellen Abwärtstrend der Aktie umkehren, die sich derzeit fast 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch befindet.

Strategische Unternehmensentwicklung

Im März 2025 hat Hexagon Composites seine Total Return Swap (TRS)-Vereinbarung mit nordischen Bankpartnern um ein Jahr bis zum 31. März 2026 verlängert. Diese Vereinbarung umfasst etwa 178 Millionen Aktien von Hexagon Purus, was 41,6% der Gesamtaktien entspricht. Der Konzern unterstreicht damit sein langfristiges Engagement im Bereich der Wasserstoff- und Batterietechnologien.

Im Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert Hexagon Composites seine Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für eine umweltfreundlichere Energiezukunft, was insbesondere durch die Förderung von Erdgas und anderen alternativen Kraftstoffen als Übergangsenergie verwirklicht werden soll.

