Der Stellantis-Konzern will 38 Millionen Euro in sein Komponenten-Werk in Verrone in der italienischen Region Piemont investieren. An dem Standort sollen künftig Stahlwellen und Zahnräder für Elektromotoren von Fahrzeugen auf Basis der Plattform STLA Small hergestellt werden. Der Produktionsstart ist für Ende 2027 geplant. Die im Werk Verrone produzierten Komponenten sind für den Bau elektrischer Antriebsmodule (EDM) vorgesehen, die in verschiedenen ...

