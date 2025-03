Spekulationen über die Suche nach einem Käufer für das Aktienpaket von Großaktionär Morgan Stanley haben am Donnerstagabend die PNE-Papiere auf Tradegate hochgetrieben. Sie legten zuletzt im Vergleich zum Xetra-Schluss im SDax um 3,5 Prozent auf 14,65 Euro zu.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sucht die US-Bank in einem neuen Anlauf einen Käufer für ihren Anteil an dem Hamburger Wind- und Solarparkentwickler. Goldman Sachs sei beauftragt worden, das Interesse an dem Aktienpaket im Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...