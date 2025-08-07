EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News PNE verkauft Windpark "Sundern-Allendorf" an Encavis Schlüsselfertige Errichtung des Windparks mit einer Gesamtleistung von 34 MW

Sauberer Strom für rund 22.800 Haushalte Cuxhaven, 7. August 2025 - Die PNE AG hat das Windpark-Projekt im sauerländischen Sundern-Allendorf an die Encavis AG aus Hamburg verkauft. Der Windpark befindet sich derzeit noch im Bau. Er besteht aus fünf Windenergieanlagen und hat eine Gesamtleistung von 34 MW. Mit dem erzeugten Strom können rund 22.800 Haushalte mit sauberer Energie aus erneuerbaren Quellen versorgt werden. Wir freuen uns, dass wir dieses hochwertige Projekt schlüsselfertig an Encavis übergeben können. Der Windpark wird nun von einem Unternehmen übernommen und dann auch betrieben, dem der Ausbau der erneuerbaren Energien genauso am Herzen liegt wie uns", sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer der PNE AG. "Wir bringen in dieses Projekt unsere jahrzehntelange Expertise als Projektentwickler ein, dessen Kernkompetenz die Planung, Entwicklung, Finanzierung und der Bau erstklassiger Windparks ist. Perspektivisch sehen wir in Projekten wie diesen auch Potenziale für ergänzende Speicherlösungen und die Nutzung von Power-to-X-Technologien, um erneuerbare Energie noch vielseitiger verfügbar zu machen." Mario Schirru, CEO der Encavis AG, ergänzt: "Mit dem Erwerb des Windparks "Sundern-Allendorf" setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und stärken gezielt unser Windenergieportfolio. Allein in den letzten zehn Monaten konnten wir dieses in Deutschland um rund 160 MW erweitern - ein bedeutender Schritt hin zu einem ausgewogenen Verhältnis von Wind- und Solarenergie. Der Anteil der Windparks (im Betrieb und Bau) an unserer Gesamterzeugungskapazität liegt in Deutschland inzwischen bei etwa 45 Prozent. Die hohe Projektqualität und die langjährige Erfahrung von PNE in der Entwicklung unterstreichen den Wert unserer Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft fortzuführen und gemeinsam den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben." Die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der fünf Windenergieanlagen mit einer Leistung von je 6,8 MW erhielt PNE im Juni 2023 vom Hochsauerlandkreis. Baubeginn war im August 2024. Der Windpark wird von PNE an Encavis schlüsselfertig übergeben und soll im ersten Halbjahr 2026 in Betrieb gehen. Über Encavis Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen. Mit einer installierten Gesamtleistung von über 3,8 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com . Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakte

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com



