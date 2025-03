Der japanische Kabelhersteller verzeichnet trotz temporärer Kursverluste eine beeindruckende Jahresentwicklung und wurde kürzlich in den S&P Global 1200 Index aufgenommen.

Die japanische Fujikura Ltd., ein Hersteller von elektrischen Leitungen und Kabeln, verzeichnet derzeit bemerkenswerte Schwankungen an der Börse. Am 27. März 2025 schloss die Aktie bei 5.831 Yen, was einem Rückgang von 7,02% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 6.271 Yen entspricht.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt gegenwärtig rund 1,73 Billionen Yen, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,65 liegt. Im 52-Wochen-Bereich bewegte sich der Kurs zwischen 2.141 Yen und 7.620 Yen. Besonders bemerkenswert ist der Kursanstieg von 161,48% im Jahresvergleich, der das erhebliche Wachstum des Unternehmens widerspiegelt.

Aufnahme in renommierten Index

Ein wichtiger Meilenstein für Fujikura war die Aufnahme in den S&P Global 1200 Index am 23. März 2025. Diese Indexintegration unterstreicht die steigende Bedeutung des Unternehmens im internationalen Marktumfeld und dürfte für zusätzliche Aufmerksamkeit bei institutionellen Anlegern sorgen.

Positive Analysteneinschätzungen

Marktanalysten bewerten die Fujikura-Aktie derzeit mit "Kaufen" und setzen das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 7.838,90 Yen an. Dies deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 34,43% gegenüber dem aktuellen Kursniveau hin.

Trotz der jüngsten Kursschwankungen deuten sowohl die Aufnahme in bedeutende Indizes als auch die positiven Analystenbewertungen auf eine starke Marktposition des Unternehmens in der Branche für elektrische Komponenten hin.

