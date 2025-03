EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Pyrum Innovations AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 Umsatz mit 2.017 T€ um 76 % über Vorjahresniveau (2023: 1.147 T€)

Gesamtleistung geht erwartungsgemäß auf 10.194 T€ zurück (2023: 12.799 T€)

Vorläufiges Konzernjahresergebnis in Höhe von -10.883 T€ (2023: -9.511 T€) Dillingen / Saar, 28. März 2025 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihr Trading Update für das vierte Quartal 2024 und die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht. Das Ergebnis und die Vermögenslage des Unternehmens waren im Geschäftsjahr 2024 weiterhin geprägt durch Investitionen am Stammsitz in Dillingen sowie für Bestellungen von Anlagenkomponenten mit langen Lieferzeiten für den neuen Standort in Perl-Besch. Hinzu kommen Investitionen in den Personalaufbau und die weitere Entwicklung der Organisationsstruktur. Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 76 % auf 2.017 T€ (2023: 1.147 T€). Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich mit plangemäß fortschreitendem Bau der Anlagenerweiterung in Dillingen und des Neubaus in Perl-Besch auf 7.468 T€ (2023: 11.712 T€). Der Rückgang entspricht dem mit steigendem Fertigstellungsgrad der Anlagenerweiterung geringeren Materialaufwand, der zur Erstellung der aktivierten Eigenleistungen benötigt wird. Die Gesamtleistung reduzierte sich infolgedessen gegenüber dem Vergleichszeitraum um 20 % auf 10.194 T€ (2023: 12.799 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch Investitionszuschüsse in Höhe von 760 T€ (2023: 151 T€) für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Dillingen signifikant auf 1.210 T€ (2023: 715 T€) erhöht. Das vorläufige Konzernjahresergebnis lag bei -10.883 T€ (2023: -9.511 T€). Die verfügbare Liquidität erhöhte sich zum 31. Dezember 2024 auf 11.741 T€ (31. Dezember 2023: 4.275 T€) aufgrund der Auszahlung von zwei weiteren Darlehenstranchen der BASF für den Bau der Anlage in Perl-Besch und der im vierten Quartal 2024 erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 waren vor allem durch den Ausbau unseres Stammwerks in Dillingen und den weiteren Personalaufbau zur Umsetzung unseres Roll-out-Plans geprägt. Die Volllasttests an unseren beiden neuen Produktionslinien sowie deren Inbetriebnahme konnten wir inzwischen planmäßig abschließen, so dass die Anlagen nun in den Regelbetrieb übergehen. Insgesamt haben wir in unseren beiden neuen Reaktoren bereits über 1.200 Tonnen Öl produziert und an BASF geliefert. Auch von Continental haben wir die Freigabe zur Belieferung unseres rCB aus den beiden neuen Produktionslinien erhalten. Gleichzeitig setzen wir unsere Investitionen in den Ausbau neuer Standorte in Europa mit unseren Partnern und in unser eigenes Werk in Perl-Besch konsequent fort, um uns als Innovationsführer weiter zu etablieren." Das Trading Update Q4 2024 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung. Die Veröffentlichung der finalen Zahlen und des Geschäftsberichts 2024 ist für den 16. Mai 2025 vorgesehen. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte nachweislich als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar. Pyrum wurde bereits mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet und ist in diesem Jahr für den Deutschen Umweltpreis 2025 nominiert worden. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



