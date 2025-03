Loomis AB (ISIN SE0014504817) hat kürzlich bedeutende finanzielle und operative Entwicklungen verzeichnet. Das Unternehmen konnte im Jahr 2024 einen Umsatz von 30,44 Milliarden SEK erzielen, was einem Anstieg von 6,1% gegenüber den 28,71 Milliarden SEK im Jahr 2023 entspricht. Der Nettogewinn für 2024 belief sich auf 1,64 Milliarden SEK, verglichen mit 1,50 Milliarden SEK im Vorjahr, was einer Nettomarge von 5,4% entspricht. Die Marktkapitalisierung erreichte zum 26. März 2025 etwa 28,22 Milliarden SEK und verzeichnete damit ein Wachstum von 43,4% im Jahresvergleich.

Neue Kreditfazilität stärkt finanzielle Flexibilität

Am 14. März 2025 sicherte sich Loomis eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 415 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Diese Fazilität ersetzt zwei frühere Kreditlinien aus den Jahren 2021 und 2023 und verbessert die finanzielle Flexibilität des Unternehmens für Betriebskapital, Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke. Die Vereinbarung wurde von der Bank of America und Nordea koordiniert, unter Beteiligung mehrerer großer Finanzinstitute.

Marktposition

Loomis agiert in einem wettbewerbsintensiven Umfeld und bietet essentielle Bargelddienste für Finanzinstitute, Einzelhändler und den öffentlichen Sektor an. Die jüngsten finanziellen Maßnahmen und das kontinuierliche Umsatzwachstum unterstreichen die starke Marktpräsenz und betriebliche Effizienz des Unternehmens. Der anhaltende Erfolg in diesem Bereich zeigt die Fähigkeit von Loomis, sich in einem sich wandelnden Marktumfeld zu behaupten und gleichzeitig profitables Wachstum zu erzielen.

Der signifikante Anstieg der Marktkapitalisierung im vergangenen Jahr deutet auf ein gestiegenes Vertrauen der Investoren in die langfristigen Geschäftsaussichten hin, während die verbesserte Kreditfazilität dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum für strategische Initiativen verschafft. Durch diese finanziellen Entwicklungen ist Loomis gut positioniert, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen und seine Marktstellung im Bargeldmanagement weiter zu festigen.

