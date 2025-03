Satte 2,1 Milliarden Euro hat BASF im vergangenen Jahr trotz wirtschaftlicher Herausforderungen in Forschung und Entwicklung investiert. Und für das laufende Jahr werden ähnlich hohe Ausgaben anvisiert. Damit belegt der weltgrößte Chemieproduzent innerhalb der Branche standesgemäß weiterhin einen Spitzenplatz. Und die Ausgaben zahlen sich auch aus... So erwirtschafteten die Ludwigshafener 2024 knapp elf Milliarden Euro mit Produkt-Innovationen. Also Produkten, welche erst in den letzten fünf Jahren ...

