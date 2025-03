iRobot befindet sich aktuell in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, die Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 2,89 Euro und hat innerhalb des letzten Monats fast 60 Prozent an Wert verloren. Im Jahresvergleich beträgt der Kursverlust sogar mehr als 64 Prozent.

In den Finanzergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 meldete iRobot einen Nettoverlust von 77,1 Millionen Dollar, was einer Steigerung gegenüber den 63,6 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz sank um 44 Prozent auf 172 Millionen Dollar, was die operativen Herausforderungen des Unternehmens deutlich widerspiegelt. Besorgniserregend ist vor allem, dass iRobot erhebliche Zweifel an seiner Fähigkeit geäußert hat, "als fortgeführtes Unternehmen für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung der konsolidierten Finanzberichte 2024 zu bestehen."

Strategische Überprüfung und Liquiditätsprobleme

Nach diesen finanziellen Offenlegungen hat iRobot eine strategische Überprüfung eingeleitet, um Optionen wie einen möglichen Verkauf, die Refinanzierung von Schulden oder andere strategische Transaktionen zu prüfen. Die finanzielle Stabilität des Unternehmens bleibt jedoch ein drängendes Problem. Die Barreserven sind auf 134,3 Millionen Dollar gesunken, während die Verschuldung zum 28. Dezember 2024 bei 200,6 Millionen Dollar liegt.

Diese prekäre finanzielle Situation hat dazu geführt, dass sich die Aktie gefährlich nahe am 52-Wochen-Tief von 2,78 Euro bewegt, während sie noch vor einem Jahr deutlich höher notierte. Die hohe Volatilität von annualisierten 159,70 Prozent in den letzten 30 Tagen unterstreicht die Unsicherheit am Markt bezüglich der Zukunftsaussichten des Unternehmens.

iRobot steht zudem unter starkem Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller wie Ecovacs Robotics, die fortschrittliche Funktionen zu niedrigeren Preisen anbieten. Dieser Wettbewerb hat zum sinkenden Marktanteil und Umsatz des Unternehmens beigetragen und die Schwierigkeit, unter solchen Bedingungen Profitabilität zu erzielen, verschärft die finanziellen Herausforderungen weiter.

Als Reaktion auf die finanziellen Offenlegungen haben Anwaltskanzleien wie Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC Untersuchungen zu möglichen Ansprüchen im Namen von iRobot-Investoren angekündigt. Diese Untersuchungen zielen darauf ab festzustellen, ob die Führungskräfte von iRobot ihre Treuepflichten erfüllt haben und ob die Aktionäre angemessen über die finanzielle Situation des Unternehmens informiert wurden.

