Die BEKB platziert eine 180-Millionen-Franken-Anleihe mit 1,55% Zinssatz bis 2037 und plant die 29. Dividendensteigerung in Folge auf 10,40 Franken je Aktie.

Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat kürzlich eine Anleihe im Wert von 180 Millionen Schweizer Franken emittiert. Die am 24. März 2025 platzierte Anleihe weist einen Zinssatz von 1,55% auf und läuft bis 2037. Die Emission erfolgte in Zusammenarbeit mit der Bank Vontobel als Co-Manager und dient primär der Finanzierung des Kreditwachstums. Die von Moody's mit A2 bewertete Anleihe bestätigt das Marktvertrauen in die finanzielle Stabilität der BEKB.

Gleichzeitig durchläuft die Bank personelle Veränderungen auf Führungsebene. Christian Schüpbach, der erst zu Jahresbeginn die Leitung des Departements Marktservices übernommen hatte, verlässt die Geschäftsleitung bereits wieder aus familiären Gründen. Diese unerwartete Entwicklung stellt die Bank vor Herausforderungen bei laufenden Projekten und der strategischen Ausrichtung.

Finanzielle Ergebnisse und Dividendenerhöhung

Das Geschäftsjahr 2024, welches die BEKB mit einem Jahresgewinn von 180,7 Millionen Franken abschloss, zeigt eine positive Entwicklung mit einem Wachstum von 3,3% gegenüber dem Vorjahr. Vor diesem Hintergrund beantragt die Bank die 29. Dividendenerhöhung in Folge - von 10,00 auf 10,40 Franken pro Aktie. Diese kontinuierliche Steigerung unterstreicht die stabile Ertragskraft der Berner Kantonalbank.

Die Aktienkursentwicklung der BEKB spiegelt die aktuelle Marktdynamik wider. Am 26. März 2025 lag der Kurs unverändert bei 259,00 Euro. Im Monatsvergleich verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 2,08%, konnte sich jedoch im Jahresvergleich positiv entwickeln und liegt 8,3% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Strategische Ausrichtung

Die strategische Ausrichtung der Berner Kantonalbank konzentriert sich weiterhin auf die Stärkung der Kundenbeziehungen und nachhaltiges Wachstum. Trotz der personellen Veränderung in der Geschäftsleitung zeigt sich die Bank zuversichtlich bezüglich ihrer zukünftigen Entwicklung und ihrer Fähigkeit, auf die Herausforderungen des sich wandelnden Bankensektors adäquat zu reagieren. Der Fokus der Bank bleibt auf der konsequenten Umsetzung ihrer Kernstrategie und der Anpassung an die sich ständig verändernden Marktbedingungen.

