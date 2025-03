DXC Technology Company: DXC ernennt T.R. Newcomb zum Chief Revenue Officer

ASHBURN, Va., 27. März 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender, weltweit tätiger Fortune-500-Technologiedienstleister, hat heute die Ernennung von T.R. Newcomb mit sofortiger Wirkung zum Chief Revenue Officer bekanntgegeben. Newcomb wird direkt an President und Chief Executive Officer Raul Fernandez berichten.

"T.R. ist eine erfahrene, teamorientierte Führungspersönlichkeit, mit der ich persönlich über ein Jahrzehnt lang in verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet habe - stets mit einem Fokus auf nachhaltigem Umsatzwachstum. Seine praktischen Erfahrungen mit schnell wachsenden Technologieunternehmen hat seine Fähigkeit, strategisch zu denken und sich auf die Umsatzbeschleunigung zu konzentrieren, perfektioniert. Dies spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie er externe Markttrends mit praktischer operativer Exzellenz in Einklang bringt", sagte Fernandez.

T.R. Newcomb kommt zu DXC von Riskified, einem an der NYSE notierten Unternehmen für fortschrittliche KI-Betrugs- und Risikotechnologie, das die weltweit größten E-Commerce-Händler bedient, wo er SVP of Strategy and Corporate Development war. In der neu geschaffenen Position wird Newcomb als einziger Verantwortlicher für die Effektivität des Vertriebs das weltweite, einheitliche Vertriebsteam von DXC leiten. Er wird DXC dabei unterstützen, spezialisierte Ressourcen weltweit gezielter einzusetzen, den Angebotsteams einzigartige Einblicke in Kundenbedürfnisse zu liefern und die Einführung neuer Angebote in die Märkte von DXC zügig voranzutreiben - mit dem Ziel, die Marktpräsenz bei bestehenden Kunden auszubauen und neue Kunden zu gewinnen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologie und Finanzdienstleistungen hat T.R. Newcomb zahlreiche wachstumsbezogene Initiativen geleitet, darunter die Expansion in neue Märkte, Geschäftsentwicklung, Produktentwicklung und funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Bevor er zu Riskified kam, arbeitete er bei verschiedenen Technologieunternehmen und technologieorientierten Investmentfirmen. T.R. absolvierte ein Studium an der Harvard University und erwarb anschließend einen MBA an der renommierten Wharton School.

Weitere Informationen über das Führungsteam von DXC finden Sie unter https://dxc.com/us/en/about-us/leadership-and-governance.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Überzeugungen wieder und es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnisse, Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" im Jahresbericht von DXC im Formular 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme sowie Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten sowie hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit sowie Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen: DXC.com.

Angelena Abate, Media Relations, +1-646-234-8060, [email protected]; Roger Sachs, Investor Relations, +1-201 259-0801, [email protected]