q.beyond verlängert vorzeitig Verträge mit beiden Vorständen Köln, 28. März 2025. Der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters q.beyond hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Verträge mit den beiden Vorständen Thies Rixen (CEO) und Nora Wolters (CFO) vorzeitig um jeweils drei Jahre zu verlängern. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Bernd Schlobohm erklärt: "Unter der Führung von Thies Rixen und Nora Wolters wurde q.beyond in den letzten zwei Jahren umgebaut und mit einem Branchenfokus zum Wohl unserer Kunden neu positioniert. Auf dieser Leistung werden sie aufbauen, das Geschäft mit unseren Kunden weiter ausbauen und so den Wert unseres Unternehmens steigern." Thies Rixen ist seit April 2023 CEO; sein Vertrag läuft nun bis zum 30. September 2028. Vor der Übernahme des Vorstandsvorsitzes verantwortete Rixen als COO den Vertrieb und den IT-Betrieb. Der Diplom-Kaufmann kam 2019 zu q.beyond, nachdem er zuvor als Führungskraft unter anderem bei der Deutschen Telekom und als Unternehmer umfassendes Management- und IT-Know-how erworben hatte. Nora Wolters ist seit Anfang 2023 Finanzvorständin und erhält nun einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2028. Die erfahrene Managerin hatte verschiedene Führungspositionen als Geschäftsführerin und Vorständin in der Finanz- und Mobilitätsbranche inne. Bei q.beyond leitet sie unter anderem die Bereiche Finanzen, Personal, Investor-Relations und Recht. "Strategie 2025plus" wird Ertragskraft weiter deutlich steigern Die beiden Vorstände haben Anfang März 2025 ihre weiterentwickelte Strategie 2025plus vorgestellt. Mit ihr wollen sie q.beyond zum IT-Serviceführer entwickeln und die EBITDA-Marge mittelfristig auf mindestens 10 % verdoppeln. Dazu werden in erster Linie die erfolgskritischen technologischen Kompetenzen der Teams an den in- und ausländischen Standorten gestärkt, das Kundengeschäft vermehrt internationalisiert sowie die Branchenkompetenz auch über gezielte Maßnahmen ausgebaut. Mit einer hohen Nettoliquidität ist das schuldenfreie Unternehmen hierfür sehr gut finanziert. CEO Rixen erklärt: "Die Entscheidung des Aufsichtsrats honoriert die Leistung des gesamten q.beyond-Teams in den vergangenen beiden Jahren. Darauf werden wir aufbauen und q.beyond zu einem noch wesentlich ertrags- und finanzstärkeren Unternehmen machen."





Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. Unser starkes Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, KI und Security mit. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



