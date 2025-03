Der Glasfaserspezialist strukturiert seine Berichterstattung in drei strategische Bereiche um, während die Aktie trotz Analystenoptimismus nahe dem Jahrestief notiert.

Hexatronic AB hat am 28. März 2025 ein digitales Investor Update durchgeführt, bei dem das Unternehmen einen detaillierten Überblick über seine Geschäftsbereiche und Märkte präsentierte. Die Veranstaltung fiel mit dem Übergang zu einer neuen Segmentberichterstattung zusammen. Der Kurs der Hexatronic-Aktie liegt aktuell bei 2,41 € und verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen deutlichen Rückgang von 17,05 %.

Während der Präsentation stellte Hexatronic seine drei Hauptgeschäftssegmente vor: Fiber Solutions (Produkte und Dienstleistungen für optische Fasernetze für Telekommunikationsunternehmen), Harsh Environment (Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen mit erhöhten Anforderungen an Haltbarkeit und Zuverlässigkeit) sowie Data Center (Infrastruktur und Dienstleistungen für Rechenzentren). Diese Segmentierung soll den strategischen Fokus verbessern und Wachstumschancen in den jeweiligen Märkten besser nutzen.

Marktausblick und Finanzentwicklung

Für das Jahr 2025 behält Hexatronic seinen vorsichtig optimistischen Ausblick bei, wie bereits in den Finanzberichten vom Februar kommuniziert. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die neue Geschäftsstruktur die Wachstumsstrategie stärken wird, indem sie die spezifischen Chancen innerhalb jedes Segments gezielter nutzen kann. Die Aktie befindet sich jedoch in einer schwierigen Phase - seit Jahresbeginn verzeichnet sie einen Wertverlust von 26,90 % und notiert mit 2,41 € nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,40 €, das am 26. März 2025 erreicht wurde.

Trotz der aktuellen Kursschwäche bewerten Analysten Hexatronic weiterhin positiv. Basierend auf den Einschätzungen von zwei Analysten liegt das Konsensrating bei "KAUFEN" mit einem durchschnittlichen Kursziel von umgerechnet etwa 5,06 €, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Handelskurs signalisiert. Allerdings deutet der 14-Tage-RSI von 29,1 auf eine überverkaufte Situation hin, während die annualisierte 30-Tage-Volatilität von 41,23 % auf erhöhte Marktunsicherheit hindeutet.

Die erhebliche Abweichung vom 200-Tage-Durchschnitt von 3,86 € (aktuell -37,42 %) unterstreicht den anhaltenden Abwärtstrend der Aktie, ungeachtet der positiven Geschäftsentwicklungen und optimistischen Analystenschätzungen.

