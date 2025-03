Der Mineralölkonzern BP will sein Tankstellen-Netz in Österreich noch in diesem Jahr abstoßen. Bis Ende des dritten Quartals wolle man einen Käufer unter anderem für die mehr als 260 Tankstellen-Standorte und Ladestationen gefunden haben. Der Vermarktungsprozess beginnt sofort, wie BP mitteilt, der Vertrag soll wie erwähnt bis zum Ende des dritten Quartals unterzeichnet sein - also spätestens am 30. September 2025. Vorbehaltlich aller relevanten ...

