Der Versicherungskonzern erhält Bestnoten von Ratingagentur AM Best und bestätigt seine dominante Position als führende Versicherungsmarke Deutschlands.

Die Allianz SE, einer der führenden Versicherungskonzerne weltweit, hat einen bedeutenden Erfolg im Finanzsektor zu verzeichnen. Das renommierte Kreditrating-Unternehmen AM Best hat die Finanzstärke-Ratings (FSR) von A+ (Superior) sowie die langfristigen Emittentenratings von "aa" (Superior) für Allianz SE und ihre bewerteten Tochtergesellschaften bestätigt. Diese Bewertungen reflektieren die robuste Bilanzstärke des Konzerns, die hervorragende Betriebsleistung, das günstige Geschäftsprofil sowie ein angemessenes Unternehmensrisikomanagement. Die Bilanzstärke wird durch die risikoadjustierte Kapitalisierung untermauert, gemessen am Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR), die voraussichtlich auch für das Jahresende 2024 und darüber hinaus auf höchstem Niveau bleiben wird. Dies wird durch starke Erträge und eine umsichtige Kapitalverwaltung gestützt. Zusätzlich profitiert die Bilanzstärke von der robusten Aktiv-Passiv- und Liquiditätsmanagement des Konzerns sowie von vorsichtigen Reservierungspraktiken. AM Best hat außerdem die langfristigen Kreditratings für die von Allianz Finance II B.V. emittierten und von Allianz garantierten Schuldtitel bestätigt, darunter "aa" (Superior) für eine 750 Millionen Euro 3% vorrangige unbesicherte Anleihe mit Fälligkeit 2028 und "aa" (Superior) für eine 750 Millionen GBP 4,5% vorrangige unbesicherte Anleihe mit Fälligkeit 2043.

Unangefochtene Marktführung trotz stagnierendem Aktienkurs

An der Börse zeigte sich die Allianz-Aktie am Freitag mit einem Kurs von 357,00 Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vortag. Trotz dieser kurzfristigen Stagnation bleibt die Allianz nicht nur der klare Marktführer in Deutschland, sondern behauptet auch ihre Position als stärkste Versicherungsmarke des Landes. Mit beeindruckenden 54,5 Punkten führt der Münchner Konzern das aktuelle Markenranking von Splendid Research souverän an. Die starke Marktposition wird durch die diversifizierte Geschäftsstruktur und geografische Präsenz des Unternehmens untermauert. Der Versicherungsriese hält führende Positionen in zahlreichen entwickelten und aufstrebenden Märkten und bietet ein vollständiges Spektrum an Lebens- und Sachversicherungslösungen sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Die Wettbewerbsposition des Unternehmens wird durch seine Größe, starke Managementfähigkeiten und Markenbekanntheit weiter gestärkt.

