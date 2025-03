© Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Rüstungsaktien stehen derzeit hoch im Kurs. Welche besitzt die besten Aussichten?Steyr-Motors-, Deutz- und Renk-Group-Aktien sind in den vergangenen Monaten stark angezogen, was auch auf eine deutliche Verbesserung der fundamentalen Entwicklungen zurückzuführen ist. Hintergrund sind die jüngsten politischen Entwicklungen. Deutschland und Europa stehen in den kommenden Jahren vor einer starken Aufrüstung. Insgesamt könnten bis zu 1,3 Billionen Euro (1.300.000.000.000 Euro) an Steuergeldern in die Verteidigung fließen. Während das produzierende Gewerbe weiterhin unter den damit überdeckten ungünstigen Rahmenbedingungen leidet, wenden sich immer mehr Firmen wie Thyssenkrupp, Deutz, Volkswagen …