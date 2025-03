EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

CPI Europe 2024 mit starker Ergebnisentwicklung und robuster Bilanz



28.03.2025 / 18:29 CET/CEST

CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

Pressemitteilung - Corporate News Wien, 28. März 2025 CPI Europe 2024 mit starker Ergebnisentwicklung und robuster Bilanz Deutliche Zuwächse bei allen relevanten Kennzahlen

Mieterlöse um 10,4% auf €589,2 Millionen gestiegen

Ergebnis aus Asset Management um 17,0% auf €489,6 Millionen erhöht

Operatives Ergebnis um 43,3% auf €408,7 Millionen gesteigert

EBT mit €206,0 Millionen und Konzernergebnis mit €133,5 Millionen deutlich im Plus

FFO 1 nach Steuern stieg um 20,2% auf €274,5 Millionen

Liquide Mittel mit €531,7 Millionen auf hohem Niveau

Robuste Finanzbasis mit Eigenkapitalquote von 43,2% und Netto-LTV von 46,4% KENNZAHLEN 2024 2023 ? IN % Mieterlöse € Millionen 589,2 533,6 10,4 Ergebnis aus Asset Management € Millionen 489,6 418,5 17,0 Ergebnis aus selbst genutzten Hotelimmobilien € Millionen 9,8 2,0 = +100,0 Ergebnis aus Immobilienverkäufen € Millionen 0,1 (38,3) n. a. Ergebnis aus der Immobilienentwicklung € Millionen (4,1) (25,6) 84,0 Operatives Ergebnis € Millionen 408,7 285,1 43,3 Neubewertungen € Millionen 12,6 (376,8) n. a. EBIT € Millionen 419,4 (67,1) n. a. Finanzergebnis € Millionen (213,3) (246,1) 13,3 EBT € Millionen 206,0 (313,1) n. a. Konzernergebnis € Millionen 133,5 (229,5) n. a. FFO 1 nach Steuern € Millionen 274,5 228,4 20,2

CPI Europe konnte im Geschäftsjahr 2024 deutliche Zuwächse bei allen relevanten Kennzahlen erwirtschaften. Die Mieterlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,4% auf €589,2 Millionen. Das Ergebnis aus Asset Management lag mit €489,6 Millionen um 17,0% über dem Vorjahreswert und das operative Ergebnis wurde signifikant um 43,3% auf €408,7 Millionen gesteigert. Damit stieg der FFO 1 nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 20,2% auf €274,5 Millionen (2023: €228,4 Millionen). Konzerngewinn aufgrund stabiler Bewertungen Die Neubewertungen (inklusive Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufen) drehten ins Plus und beliefen sich auf insgesamt €12,6 Millionen, nach einem Verlust von €376,8 Millionen im Vorjahr. Sie spiegeln damit die Stabilisierung des Markumfelds wider, das 2024 von sinkenden Zinsen und einer nachlassenden Inflation geprägt war. Das Finanzergebnis verbesserte sich auf -€213,3 Millionen nach -€246,1 Millionen im Vorjahr. Dies resultierte vor allem aus deutlich geringeren unbaren negativen Bewertungseffekten von Zinsderivaten für das Geschäftsjahr 2024. Insgesamt erwirtschaftete CPI Europe einen Konzerngewinn von €133,5 Millionen. Erfolgreiche Portfoliooptimierung und hoher Vermietungsgrad Zum 31. Dezember 2024 umfasste das Immobilienportfolio der CPI Europe 417 Objekte mit einem Portfoliowert von €7.983,6 Millionen (31. Dezember 2023: 518 Objekte bzw. €8.174,3 Millionen Buchwert). Davon entfallen mit €7.797,6 Millionen bzw. 97,7% des Buchwerts der Großteil auf Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von 3,4 Mio. m2. Der Vermietungsgrad lag bei 93,2% (31. Dezember 2023: 92,2%). Die durchschnittliche nach Mieterlösen gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag bei 3,6 Jahren. CPI Europe setzte ihre strategischen Immobilienverkäufe im Volumen von insgesamt €776,2 Millionen fort. Gleichzeitig erwarb das Unternehmen ein Portfolio von der CPI Property Group in Tschechien. Der Ankauf umfasste vier attraktive Büro- und vier Fachmarktzentren. Robuste Bilanz CPI Europe wies zum 31. Dezember 2024 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 43,2% sowie einem soliden Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 46,4% auf. Die liquiden Mittel betrugen €531,7 Millionen. Rund 89,5% der Finanzverbindlichkeiten waren gegen Zinsänderungen abgesichert. Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich um 7,5% auf €28,60 (31. Dezember 2023: €26,60). Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie verbesserte sich per 31. Dezember 2024 um 9,8% auf €30,75 nach €28,00 per Ende Dezember 2023. Der Bericht der CPI Europe AG zum Geschäftsjahr 2024 zum Stichtag 31. Dezember 2024 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com ab dem 28. März 2025 abrufbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius Investor Relations and Corporate Communications T +43 (0)1 88 090 2291 M +43 (0)699 1685 7291

communications@cpi-europe.com investor.relations@cpi-europe.com Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: www.cpi-europe.com



