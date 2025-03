Das schwedische Finanzinstitut meldet solide finanzielle Leistung mit höheren Dividenden als erwartet, während der europäische Bankensektor Herausforderungen bewältigt.

Svenska Handelsbanken verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Nettogewinn von 6,85 Milliarden schwedischen Kronen, was einen Rückgang im Vergleich zu den 7,24 Milliarden im Vorjahreszeitraum darstellt. Trotz dieses Rückgangs übertraf das Ergebnis die Markterwartungen, hauptsächlich dank robuster Zins- und Finanzerträge. Die Aktie schloss am Freitag bei 10,61 Euro, was einem Tagesverlust von 3,59% entspricht. Im Wochenvergleich summiert sich der Rückgang auf beachtliche 11,92%.

Die Betriebskosten der Bank stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 5% auf 6,36 Milliarden Kronen, lagen damit jedoch knapp unter den Analystenprognosen von 6,39 Milliarden. Der Zinsüberschuss sank auf 11,75 Milliarden Kronen, verglichen mit 12,22 Milliarden im entsprechenden Quartal des Vorjahres, übertraf jedoch die Prognose von 11,24 Milliarden. Trotz des Gewinnrückgangs schlug die Bank eine Dividende von 15,0 Kronen je Aktie vor, was deutlich über der von Analysten erwarteten Ausschüttung von 13,5 Kronen liegt.

Marktumfeld und langfristige Entwicklung

Der europäische Bankensektor steht derzeit vor Herausforderungen. Ende März 2025 erreichten europäische Aktien ein Zwei-Wochen-Tief, beeinflusst durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, 25-prozentige Importzölle auf Fahrzeuge und Autoteile zu erheben, was Bedenken hinsichtlich einer globalen Konjunkturabschwächung verstärkte. Svenska Handelsbankens Aktie spiegelt diesen Trend wider, mit einem Monatsrückgang von 13,32%.

Langfristig zeigt die Aktie jedoch Stärke. Mit einem Jahresgewinn von 13,04% und einem deutlichen Abstand von 30,89% zum 52-Wochen-Tief von 8,10 Euro (30. April 2024) beweist das Papier Widerstandsfähigkeit. Der Kurs liegt mit 6,82% über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen intakten längerfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Die aktuelle Marktvolatilität, beeinflusst durch geopolitische Entwicklungen und Handelspolitik, erfordert jedoch eine aufmerksame Beobachtung der Bankperformance in den kommenden Quartalen.

Am 28. März 2025 hielt Svenska Handelsbanken einen Ausblick für das erste Quartal 2025. Obwohl spezifische Details dieses Calls nicht öffentlich verfügbar sind, bieten solche Sitzungen typischerweise Einblicke in die strategische Ausrichtung und Marktperspektive des Unternehmens. Die Fähigkeit der Bank, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen die Gewinnerwartungen zu übertreffen und eine höhere Dividende vorzuschlagen, unterstreicht ihre robuste operative Strategie.

