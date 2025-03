Die Argan-Aktie verzeichnete am Freitag einen spektakulären Kurssprung von 20,03% auf 138,16 USD, nachdem das Unternehmen mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen hat. Der Baudienstleister für Energieprojekte meldete einen bereinigten Gewinn von 2,22 USD je Aktie für das am 31. Januar abgeschlossene Quartal - ein Ergebnis, das Analysten positiv überraschte und die Aktie auf Jahressicht um beeindruckende 173,53% ansteigen ließ.

Analysten reagieren mit Heraufstufungen

Die überzeugenden Geschäftszahlen haben unmittelbar zu Neubewertungen durch Finanzexperten geführt. Lake Street Capital Markets hob am vergangenen Freitag sein Rating für die Argan-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" an. Insgesamt zeigt sich die Analystengemeinde optimistisch mit einem durchschnittlichen Kursziel von 150 USD, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von 8,6% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Die positive Entwicklung wird durch die vierteljährliche Dividende von 0,38 USD unterstützt, die das Unternehmen am 23. Januar 2025 ausgeschüttet hat.

