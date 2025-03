Anzeige / Werbung

thyssenkrupp Aktie: +200%! Rüstungssparte TKMS vor der Abspaltung. Jetzt noch einsteigen?

Thyssenkrupp gehört zu den traditionsreichsten Industriekonzernen Deutschlands und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Gegründet wurde der Konzern bereits im 19. Jahrhundert. Vom Start an spielte das Unternehmen eine zentrale Rolle in der Stahlproduktion und dem Maschinenbau Deutschlands. Über Jahrzehnte hinweg wuchs es dann zu einem weltweit führenden Technologiekonzern heran, der sich auf verschiedene Industriebereiche spezialisierte - von Aufzugsystemen über Automobilzulieferungen bis hin zur Chemieanlagenproduktion. Doch mit der Globalisierung und den strukturellen Veränderungen in der Stahlindustrie geriet Thyssenkrupp zunehmend unter Druck. Dies führen wir hier gern genauer aus und stellen danach wieder die aktuelle Phantasie in den Vordergrund, der die Aktie in jüngster Zeit trieb.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.