Raus aus dem alten Joint Venture, rein in neue Chancen: Allianz macht Kasse - und plant schon den nächsten großen Coup im Wachstumsmarkt Indien. Anleger könnten kräftig profitieren. Auf den ersten Blick ist es verwunderlich. Allianz verkauft seinen Anteil von 26 Prozent an zwei indischen Gemeinschaftsunternehmen im Bereich Lebensversicherungen an ihren Partner Bajaj-Gruppe. Zum einen war Allianz bei dem Joint Venture darüber verärgert, dass der Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...