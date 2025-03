Das Biotechnologieunternehmen erhält wichtige Zulassungen für klinische Studien zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie trotz finanzieller Herausforderungen.

Entrada Therapeutics hat in den vergangenen Wochen bedeutende Fortschritte in seinen klinischen und regulatorischen Bemühungen erzielt. Am 25. März 2025 erhielt das Unternehmen von den britischen Regulierungsbehörden die Genehmigung, die ELEVATE-45-201-Studie zu starten. Diese Phase-1/2-Studie mit multipler aufsteigender Dosierung wird ENTR-601-45 bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) untersuchen, die für Exon-45-Skipping geeignet sind. Die Studie soll primär die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von ENTR-601-45 bewerten. Der Aktienkurs des Unternehmens schloss am Freitag bei 9,56 USD und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 4,02%.

Bereits am 3. Februar 2025 begann Entrada mit der ELEVATE-44-201-Studie, einer Phase-1/2-Untersuchung von ENTR-601-44. Diese Studie konzentriert sich auf Patienten mit DMD, die für Exon-44-Skipping geeignet sind, was das Engagement des Unternehmens im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen weiter unterstreicht. Kurz darauf, am 24. Februar 2025, hob die U.S. Food and Drug Administration (FDA) den klinischen Stopp für ENTR-601-44 auf, was einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von DMD-Behandlungen darstellt und Entrada ermöglicht, mit den geplanten klinischen Studien fortzufahren.

Finanzielle Entwicklung und strategische Partnerschaften

Am 27. Februar 2025 veröffentlichte Entrada Therapeutics seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024. Das Unternehmen investiert weiterhin in seine Pipeline, wobei der Fokus auf dem Fortschritt klinischer Studien und der Erweiterung des Therapieportfolios liegt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn einen deutlichen Rückgang von 45,25% erlebt und erreichte am vergangenen Freitag ihr 52-Wochen-Tief.

Eine wichtige strategische Partnerschaft besteht seit Dezember 2022 mit Vertex Pharmaceuticals. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung intrazellulärer Endosomaler Escape Vehicle (EEV)-Therapeutika mit dem Ziel, Krankheiten zu behandeln, die bisher als schwer therapierbar galten. Entrada bleibt weiterhin der Weiterentwicklung seiner Pipeline gewidmet, insbesondere im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen. Die jüngsten regulatorischen Genehmigungen und Studieninitiierungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, innovative Therapien für Patienten mit entsprechendem Bedarf zu entwickeln.

