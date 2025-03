Die Marktchancen für ThyssenKrupp Marine Systems könnten sich bis Ende des Jahrzehnts verdreifachen, so CEO Oliver Burkhard. Zudem erklärte der Konzernchef, dass der Börsengang der Marinesparte noch in diesem Kalenderjahr erfolgen soll. Mehr als 150 Prozent hat die Aktie seit Jahresbeginn hinzugewonnen. Kurzfristig sind weitere Gewinne möglich - so die Prognose des Analysetools von INDEX RADAR. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...