Investieren im Dreiklang…: Strategisch. Entschlossen. Erfolgreich: Diese Firma sichert sich das nächste Milliardenprojekt!

Gold, Silber & Kupfer: Drei Metalle, ein Ziel - Stabilität, Wachstum & Zukunft! Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für Rohstoff-Investments ist und wie eine Firma davon richtig profitiert, lesen Sie hier.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold verkörpert seit Jahrtausenden Macht, Reichtum und ewigen Wert. Auch heute noch ist Gold in der modernen Welt ein Symbol für Sicherheit und Stabilität. Ob in Tresoren von Zentralbanken oder als hochreiner Barren oder Münze im Tresor: Wer Gold besitzt, besitzt Vertrauen.

Rund die Hälfte des jährlich geförderten Goldes wird zwar zu Schmuck verarbeitet - oftmals prachtvoll, mit hoher kultureller Bedeutung und gelegentlichem Sammlerwert. Doch als Investment ist Goldschmuck aufgrund der hohen Aufschläge auf Material, Verarbeitung und Händlermarge weniger geeignet. Hier überzeugen Münzen und Barren mit direkter Werthaltigkeit - insbesondere in Zeiten wachsender Unsicherheiten.

Goldpreis: Stiller Riese mit explosivem Potenzial!

Der Preis für eine Feinunze Gold liegt aktuell bei fast 3.100,- US-Dollar - ein beeindruckender Anstieg im Vergleich zu den rund 390,- US-Dollar im Jahr 1995. Selbst inflationsbereinigt stellt dieser Wertzuwachs eine bemerkenswerte Entwicklung dar. Und die Gründe dafür sind ebenso zeitlos wie akut: Gold ist selten, unverwüstlich, korrosionsbeständig und ein ausgezeichneter Stromleiter - selbst in der Hochtechnologie wird es gebraucht. In jedem Smartphone stecken etwa 30 Milligramm Gold. Auf weltweiter Ebene sind es jedoch geopolitische Spannungen, Inflationssorgen und eine zunehmend kritische Haltung gegenüberdem US-Dollar, die Gold in den Fokus der Notenbanken rücken.

Allein im ersten Halbjahr 2024 kauften Zentralbanken weltweit mehr als 480 Tonnen Gold - ein neuer Rekord! Die USA führen mit über 8.100 Tonnen Goldreserven das Ranking an, gefolgt von Deutschland mit mehr als 3.350 Tonnen. Und der Run geht weiter: Gold dient als ultimative Währung, wenn alle anderen scheitern.

Silber: Der unterschätzte Power-Rohstoff!

Doch während Gold die Schlagzeilen dominiert, schleicht sich ein weiteres Edelmetall an die Spitze der Begehrlichkeiten: Silber. Oft als "kleiner Bruder des Goldes" bezeichnet, ist Silber weitaus mehr als nur ein Wertspeicher. Es ist ein strategischer Rohstoff der Energiewende!

Ob in Solar- und PV-Paneelen, Elektroautos oder der Medizintechnik - Silber ist wegen seiner einzigartigen Leitfähigkeit in der Industrie unverzichtbar. Und die Nachfrage explodiert. Die International Energy Agency (IEA) geht davon aus, dass sich der Silberbedarf im Solar- und PV-Sektor bis 2030 mehr als verdoppeln wird. Gleichzeitig sinkt das Angebot - viele Minen sind ausgelaugt und neue Projekte stecken zum Teil in der Genehmigungsphase fest. Das Resultat: Ein massives strukturelles Defizit am Silbermarkt bahnt sich an.

In Zeiten, in denen Regierungen weltweit Billionen in grüne Infrastruktur und Technologie stecken, ist Silber der stille Profiteur - und für clevere Anleger ein glitzernder Hebel mit explosivem Potenzial.

Kupfer: Der Draht zur Zukunft!

Und dann ist da noch Kupfer - das rötliche Metall, das als Ader moderner Zivilisation gilt. Der Preis hat die Marke von 10.000,- US-Dollar pro Tonne durchbrochen. Ob in Gebäuden, Autos oder Datenleitungen - ohne Kupfer steht die Welt still. Die chinesische Wirtschaft zündet Konjunkturprogramme, während gleichzeitig mehrere Kupferhütten ihre Verarbeitung zurückfahren. Das Resultat: Ein Angebotsengpass trifft auf steigende Nachfrage - ein perfektes Szenario für massive Preissteigerungen.

Und genau hier positioniert sich Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) mit voller Kraft - inmitten des "Vicuña'-Distrikts, dort, wo sich Kupfer, Gold und Silber unter der Erde treffen. Wer den nächsten Rohstoffchampion entdecken will, sollte spätestens jetzt weiterlesen. Denn was Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) dort gerade entfesselt, ist nicht weniger als ein potenzieller Rohstoff-Gigant im Entstehen...

Ein strategischer Schritt zur Dominanz im "Vicuña'-Distrikt!

In einer Zeit, in der die Welt unaufhörlich nach neuen Ressourcenquellen sucht, hat Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) einen entscheidenden Schritt unternommen, um sich als führender Akteur im begehrten und bedeutenden "Vicuña'-Kupfer-Gold-Silber-Distrikt zu positionieren.

Die strategische Bedeutung des "Filo Sur'-Projekts!

Das "Filo Sur'-Projekt liegt unmittelbar südlich des renommierten "Filo del Sol'-Projekts von Filo Mining und erstreckt sich entlang des vielversprechenden "Vicuña'-Metallogengürtels, der für seine reichen Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen bekannt ist. Diese Region hat in den letzten Jahren bedeutende Entdeckungen hervorgebracht, darunter die Lagerstätten "Lunahuasi' und "Los Helados' von NGEx Minerals. Durch die vollständige Kontrolle über das "Filo Sur'-Projekt stärkt Mogotes seine Position in diesem erstklassigen Explorationskorridor erheblich.

Quelle: Mogotes Metals

Zusätzlich zu seinem bisherigen Landpaket konnte Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) jetzt noch mit einem weiteren MEGA-Deal in der Region aufwerten, und damit sein Potenzial nochmals immens steigern!

Der große Deal: Mogotes sichert sich weiteres Potenzial im "Vicuña'-Distrikt!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) hat sich mit einem genial durchdachten Deal die vollständige Kontrolle über ein besonders aussichtsreiches Landpaket im weltbekannten Distrikt gesichert - ein Gebiet, in dem schon mehrere Milliardenprojekte entstanden sind!

Dieser Deal mit Golden Arrow Resources (GRG) ist mehr als nur ein einfacher Landkauf. Es ist ein strategischer Schachzug mit Weitblick: Zunächst zahlt Mogotes 550.000,- US-Dollar in bar - ein klares Signal, dass man es ernst meint. Zusätzlich investiert Mogotes 450.000,- US-Dollar direkt in Golden Arrow Resources über eine Privatplatzierung. Dafür gibt es nicht nur Aktien, sondern auch sogenannte "Warrants", die Mogotes berechtigen, weitere GRG-Aktien zu einem fixen Preis von 0,08 Dollar in den nächsten drei Jahren zu kaufen. Eine smarte Beteiligung mit Zukunft!

Quelle: Mogotes Metals

Als weiterer Teil des Deals bekommt GRG rund 10,7 Millionen Mogotes-Aktien zum Preis von 0,15 Dollar - ein starkes Vertrauenssignal und ein klarer Schulterschluss zwischen den beiden Unternehmen. Spätestens ein Jahr nach Vertragsabschluss muss Mogotes weitere 1,5 Mio. US-Dollar in Form von Aktien (oder auf Wunsch auch in bar) liefern. Wie viele Aktien es genau werden, hängt vom Börsenkurs ab.

Ein besonders interessanter Punkt ist die sogenannte "Royalty'-Vereinbarung: GRG bekommt 5 % vom Nettoerlös, wenn Mogotes auf dem Land tatsächlich Rohstoffe fördert. Diese Beteiligung kann Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) später teilweise zurückkaufen - nämlich 0,5 % für zwei Millionen Dollar. So bleibt Flexibilität erhalten und GRG profitiert langfristig vom Erfolg.

Quelle: Mogotes Metals

Damit Golden Arrow die erhaltenen Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6)-Aktien nicht sofort auf den Markt "wirft", gelten Verkaufsbeschränkungen: Erst nach sechs Monaten dürfen 50 % verkauft werden, der Rest wird über ein Jahr verteilt freigegeben. Und falls GRG später Aktien verkaufen möchte, hat Mogotes ein Mitspracherecht - und kann sogar potenzielle Käufer vorschlagen.

Das Beste aber ist, selbst wenn Mogotes die Zahlung von 1,5 Millionen Dollar in einem Jahr nicht leistet, behält man immerhin 80 % des Projekts - ein starkes Sicherheitsnetz. Damit ist dieser Deal ist ein Meisterstück. Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) sichert sich ein Projekt mit riesigem Potenzial, bindet einen erfahrenen Partner ein, schafft Wert für die Aktionäre und bleibt gleichzeitig maximal flexibel. Wer sich frühzeitig positioniert, könnte hier Zeuge einer echten Rohstoff-Erfolgsgeschichte werden!

Ein visionärer Schritt in die Zukunft!

Als Schlüsselgebiet bezeichnet Allen Sabet, CEO von Mogotes Metals, das Areal, und sagte:

"Mit dem Abschluss dieser Transaktion sichern wir uns die volle Kontrolle über ein Schlüsselgebiet im "Vicuña'-Distrikt. Dies eröffnet uns vielfältige strategische Optionen für zukünftige Entdeckungen und Entwicklungen in einer Region, die sich bereits als äußerst produktiv erwiesen hat."

Explorationsturbo gezündet: Mogotes startet geophysikalische Untersuchungen im "Vicuña'-Distrikt!

Nach dem erfolgreichen Landerwerb zündet Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) nun die nächste Entwicklungsstufe: Das Unternehmen hat gerade mit geophysikalischen Messungen auf seinen neu erworbenen Konzessionsgebieten begonnen - und das mit präziser Magnetik-Technologie! Ziel ist es, verborgene mineralisierte Strukturen zu identifizieren, die auf große Kupfer-Gold-Systeme hinweisen könnten.

Quelle: Mogotes Metals

Mit dieser Maßnahme demonstriert Mogotes (WKN: A3ENQ6) nicht nur Entschlossenheit, sondern auch seine strategische Ausrichtung: schnell, datenbasiert und mit klarem Fokus auf hochkarätige Entdeckungen. In einem Gebiet, in dem bereits Milliardenprojekte wie "Filo del Sol' und "Los Helados' für Furore sorgen, positioniert sich Mogotes jetzt als nächste große Entdeckung - der Countdown läuft!

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für Investitionen ist!

Die jüngsten Schritte von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) zeigen ein Unternehmen, das entschlossen ist, seine Ressourcen und sein Know-how gezielt einzusetzen, um in einer der lukrativsten Bergbauregionender Welt führend zu sein. Die vollständige Kontrolle über das "Filo Sur'-Projekt ermöglicht es Mogotes, Explorations- und Entwicklungsstrategien ohne Einschränkungen umzusetzen und potenzielle Partnerschaften oder "Joint Ventures' zu evaluieren, die den Unternehmenswert weiter steigern könnten.

Für Investoren bietet sich hier eine interessante Gelegenheit:

Strategische Lage: Das "Filo Sur'-Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zu bereits etablierten und erfolgreichen Minenprojekten, was das Explorationsrisiko reduziert und die Erfolgschancen erhöht.

Erfahrenes Management: Das Führungsteam von Mogotes (WKN: A3ENQ6) verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Exploration und Entwicklung von Bergbauprojekten, insbesondere in Südamerika.

Wachstumspotenzial: Die vollständige Kontrolle über ein so bedeutendes Projekt eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für zukünftige Entdeckungen und Partnerschaften.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-start-of-exploration-on-the-newly-claimed-ground-next-to-filo-del-sol/

Fazit: Gold, Silber, Kupfer - Ein harmonischer Dreiklang für strategische Investoren!

Gold gibt Sicherheit. Silber verleiht industriellen Fortschritt Glanz. Kupfer ist die Stromleitung in die Zukunft. Wer in diese Elemente investiert, investiert in drei Megatrends: finanzielle Stabilität, grüne Transformation und technologische Entwicklung.

Und genau hier positioniert sich Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) mit voller Kraft - inmitten des "Vicuña'-Distrikts, dort, wo sich Kupfer, Gold und Silber unter der Erde treffen. Was Mogotes dort gerade entfesselt, ist nicht weniger als ein potenzieller Rohstoff-Gigant im Entstehen...

Spätestens mit der Übernahme des "Filo Sur'-Projekts hat Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) einen entscheidenden Schritt getan, um sich als führender Akteur im "Vicuña'-Distrikt zu etablieren. Die strategische Bedeutung dieser Akquisition, kombiniert mit der Expertise des Managements und der geografischen Lage des Projekts, positioniert das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum und Erfolg. Für Anleger, die auf der Suche nach vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten im Rohstoffsektor sind, könnte jetzt der ideale Zeitpunkt sein, um in Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) zu investieren und von den kommenden Entwicklungen zu profitieren.

