Die Aktie des US-Vermögensverwalters T. Rowe Price Group setzte ihre negative Entwicklung fort und erreichte am Freitag (28. März 2025) mit 84,69 Euro ein neues 52-Wochen-Tief. Der Kurs brach allein am Freitag um 3,47 Prozent ein und verlor im letzten Monat mehr als 15 Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertverlust auf besorgniserregende 23,40 Prozent. Besonders dramatisch stellt sich die Situation im Jahresvergleich dar: Mit einem Minus von mehr als 25 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate entfernt sich der Aktienkurs immer weiter vom 52-Wochen-Hoch bei 118,28 Euro, das im November 2024 erreicht wurde.

Gegenwind trotz attraktiver Fundamentaldaten

Die negative Kursentwicklung steht im Kontrast zu einigen fundamentalen Stärken des Unternehmens. Mit einem aktuellen KGV von nur 9,96 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Auch die Dividendenpolitik bleibt stabil - zuletzt hat T. Rowe Price die vierteljährliche Ausschüttung im März 2025 auf 1,27 US-Dollar angehoben. Dennoch halten sich Analysten mit Kaufempfehlungen zurück. Von 14 Experten raten lediglich einer zum Kauf, während neun die Aktie mit "Halten" und vier sogar mit "Underperform" bewerten. Die Mehrheit der Finanzexperten sieht den Vermögensverwalter in einer schwierigen Phase, was sich auch in den wiederholt nach unten korrigierten Gewinnerwartungen widerspiegelt. Hauptverantwortlich für die anhaltende Schwäche dürften die gedämpften Wachstumsaussichten sein, die den traditionellen aktiven Fondsmanager im Wettbewerb mit passiven Indexanbietern zunehmend unter Druck setzen.

