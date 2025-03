Der Landmaschinen-Hersteller kämpft mit sinkenden Finanzergebnissen, zeigt aber durch geplante Gewinnbeteiligung Zuversicht für künftige Geschäftsentwicklung

Die Aktie von CNH Industrial verzeichnete am Freitag einen deutlichen Rückgang von 4,28% und schloss bei 11,30 Euro. Damit setzt sich der negative Trend der letzten Wochen fort, nachdem die Aktie in den vergangenen 30 Tagen bereits 6,88% an Wert verloren hat. Trotz dieser aktuellen Schwächephase liegt der Kurs noch immer 30,64% über dem 52-Wochen-Tief von 8,65 Euro, das im August 2024 erreicht wurde.

CNH Industrial hat kürzlich die Tagesordnung für die anstehende Hauptversammlung veröffentlicht, die am 12. Mai 2025 in Amsterdam stattfinden wird. Ein zentraler Punkt ist der Vorschlag des Vorstands, eine Bardividende von 0,25 USD pro Aktie auszuschütten. Diese Ausschüttung unterliegt noch der Zustimmung durch die Aktionäre. Falls der Vorschlag angenommen wird, ist das Ex-Dividenden-Datum für den 21. Mai 2025 angesetzt, während die eigentliche Auszahlung am 30. Mai 2025 erfolgen soll.

Finanzielle Ergebnisse unter Druck

Die jüngsten Quartalszahlen von CNH Industrial zeigen deutliche Einbußen. Im vierten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 176 Millionen USD, was einem signifikanten Rückgang von 70% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Die konsolidierten Umsatzerlöse beliefen sich auf 4,88 Milliarden USD und schrumpften damit um 28%. Für das Gesamtjahr 2024 summierte sich der Nettogewinn auf 1,26 Milliarden USD, was einem Minus von 45% gleichkommt.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der mit 11,30 Euro derzeit 6,43% unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 12,08 Euro liegt. Für 2025 prognostiziert das Management einen weiteren Rückgang der Nettoumsätze. Als Gründe werden strategische Bestandsreduzierungen und Kostenoptimierungsmaßnahmen genannt, die zwar kurzfristig die Umsätze belasten, langfristig aber die Profitabilität verbessern sollen.

Herausforderungen in der Branche

CNH Industrial ist in einem wettbewerbsintensiven Markt für landwirtschaftliche und bautechnische Maschinen tätig, in dem Unternehmen wie Caterpillar, Deere & Company und Komatsu zu den Hauptkonkurrenten zählen. Die gesamte Branche steht derzeit vor mehreren Herausforderungen, darunter eine schwankende Nachfrage und anhaltende globale Lieferkettenprobleme.

Trotz der aktuellen finanziellen Schwierigkeiten und des herausfordernden Marktumfelds signalisiert der Dividendenvorschlag von 0,25 USD pro Aktie ein gewisses Vertrauen des Managements in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Bestandsreduzierung und Kostenoptimierung sollen mittel- bis langfristig zu einer verbesserten Rentabilität führen, auch wenn sie kurzfristig das Umsatzwachstum bremsen.

