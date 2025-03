Der Drucktechnologie-Konzern bewältigt Herausforderungen durch eine Anleihenemission, Dividendenkürzung und geplante Lexmark-Akquisition bei rückläufiger Kursentwicklung.

Xerox Holdings Corporation navigiert weiterhin durch ein komplexes Marktumfeld, das von bedeutenden strategischen Akquisitionen und finanzieller Umstrukturierung geprägt ist. Der Aktienkurs des Unternehmens erreichte am Freitag mit 4,76 Euro ein neues 52-Wochen-Tief und verzeichnete dabei einen Tagesverlust von 5,47%. Seit Jahresbeginn ist die Aktie bereits um besorgniserregende 40,94% gefallen.

Im Dezember 2024 kündigte Xerox eine Vereinbarung zur Übernahme von Lexmark International an, um seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum zu stärken und seine Farbdruckkapazitäten im A4-Segment zu erweitern. Aktuelle Berichte deuten jedoch darauf hin, dass Ninestar Corp, der derzeitige Eigentümer von Lexmark, das Unternehmen für geschätzte 75 bis 150 Millionen Dollar an Xerox verkaufen möchte - deutlich weniger als die ursprünglich angekündigten 1,5 Milliarden Dollar. Diese Anpassung spiegelt den aktuellen operativen Status von Lexmark wider. Xerox hat die ursprüngliche Bewertung bekräftigt und erklärt, dass die Summe von 1,5 Milliarden Dollar Schulden und andere Verbindlichkeiten einschließt.

Finanzielle Umstrukturierung und Dividendenpolitik

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xerox Holdings Corporation ?

Am 28. März 2025 platzierte Xerox erfolgreich eine Emission von besicherten vorrangigen Anleihen im Wert von 800 Millionen Dollar. Diese setzt sich aus jeweils 400 Millionen Dollar an 10,250% Senior Secured First Lien Notes mit Fälligkeit 2030 und 3,75% Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2029 zusammen. Die Mittel sollen die strategischen Initiativen von Xerox unterstützen, darunter Akquisitionen und Schuldenabbau.

Im Zuge der laufenden Finanzrestrukturierung hat Xerox zudem eine Reduzierung seiner Jahresdividende von 1,00 Dollar auf 0,50 Dollar je Aktie angekündigt, die ab dem ersten Quartal 2025 wirksam wird. Mit diesem Schritt will das Unternehmen mehr Kapital für Schuldenabbau und strategische Wachstumsinitiativen bereitstellen. Die finanzielle Lage des Unternehmens spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der mittlerweile 71,31% unter dem Wert von vor einem Jahr liegt und 71,19% vom 52-Wochen-Hoch entfernt ist.

Ausblick und Marktposition

Die jüngsten strategischen Akquisitionen und finanziellen Maßnahmen von Xerox unterstreichen das Engagement des Unternehmens, sich an die sich entwickelnde Druckindustrielandschaft anzupassen. Während die überarbeitete Bewertung der Lexmark-Übernahme Fragen aufwirft, deutet Xerox' Bekräftigung des ursprünglichen Dealwerts auf eine strategische Vision hin, die auf langfristiges Wachstum und Marktexpansion abzielt. Die technischen Indikatoren deuten auf eine angespannte Marktsituation hin: Der RSI-Wert von 72,0 signalisiert eine Überkauftheit der Aktie, während der Kurs deutlich unter den gleitenden Durchschnitten liegt - mit einem Abstand von 46,29% zum 200-Tage-Durchschnitt.

Anzeige

Xerox Holdings Corporation-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Xerox Holdings Corporation-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Xerox Holdings Corporation-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Xerox Holdings Corporation-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Xerox Holdings Corporation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...