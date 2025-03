Die Aktie von NovoCure schloss am Freitag bei 17,42 Euro, was einem Rückgang von 16,81% im letzten Monat und einer dramatischen Korrektur von über 40% seit Jahresbeginn entspricht. Bemerkenswert bleibt jedoch die positive Entwicklung im 12-Monats-Vergleich mit einem Zuwachs von 20,43%. Derzeit notiert das Papier deutlich unter seinem 50-Tage-Durchschnitt von 20,76 Euro.

NovoCure verzeichnet signifikante Erfolge in seinen klinischen Forschungsprogrammen für seine Tumor Treating Fields (TTFields) Therapie. Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse der Phase-3-Studie METIS zeigen eine statistisch signifikante Verlängerung der Zeit bis zum Auftreten einer intrakraniellen Progression bei Patienten mit Hirnmetastasen aus nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Patienten, die mit der Kombinationstherapie aus TTFields und stereotaktischer Radioschirurgie behandelt wurden, erreichten eine mediane Zeit bis zur Progression von 21,9 Monaten, verglichen mit nur 11,3 Monaten bei alleiniger unterstützender Behandlung.

Durchbruch bei Pankreaskrebs-Studie

Einen weiteren wichtigen Meilenstein erreichte das Unternehmen mit der PANOVA-3-Studie, die TTFields in Kombination mit nab-Paclitaxel und Gemcitabin bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem Pankreaskrebs evaluierte. Die Studie erreichte ihr primäres Ziel mit einer statistisch signifikanten Verbesserung des Gesamtüberlebens. Die vollständigen Daten sollen auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress präsentiert werden und könnten für die weitere Entwicklung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein.

Neben den eigenen klinischen Programmen setzt NovoCure auch auf strategische Partnerschaften. Eine Zusammenarbeit mit MSD (Merck & Co.) zielt auf die Untersuchung der kombinierten Anwendung von TTFields und MSDs Anti-PD-1-Therapie KEYTRUDA® bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs ab. Diese Kooperation unterstreicht das Potenzial der TTFields-Technologie in Kombination mit etablierten Immuntherapien.

Starke Umsatzentwicklung trotz Kursschwäche

Finanziell zeigte sich NovoCure im vergangenen Geschäftsjahr robust. Die vorläufigen Ergebnisse weisen einen Nettojahresumsatz von 605,2 Millionen US-Dollar aus, was einer Steigerung von 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders stark war das vierte Quartal mit einem Umsatz von 161,3 Millionen US-Dollar, einem Plus von 21% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung wurde durch die erfolgreiche Markteinführung von Optune Gio® in Frankreich und verbesserte Genehmigungsraten in den USA unterstützt.

Der aktuelle Kurs liegt 45,31% unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,85 Euro, das im Dezember 2024 erreicht wurde, aber immer noch 54,64% über dem Tiefststand von 11,27 Euro vom April 2024. Diese Volatilität spiegelt die typischen Schwankungen bei Biotech-Unternehmen wider, deren Aktienkurse stark von klinischen Studienergebnissen und regulatorischen Entscheidungen beeinflusst werden.

Mit seinem wachsenden Portfolio an klinischen Daten und erfolgreichen Markteinführungen positioniert sich NovoCure weiterhin als innovatives Unternehmen im Bereich der Onkologie-Therapien. Die umfangreichen klinischen Studienprogramme in verschiedenen Indikationen und die strategischen Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen bilden eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der TTFields-Technologie in der modernen Krebsbehandlung.

