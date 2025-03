Der belgische Chemiekonzern Solvay setzt seine strategische Neuausrichtung mit bedeutenden Schritten fort. Die Aktie schloss am Freitag bei 33,58 Euro, was einem Anstieg von 5,20 Prozent im letzten Monat entspricht. Über die vergangenen zwölf Monate konnte das Papier sogar um beachtliche 33,36 Prozent zulegen.

Mitte März kündigte Solvay die Erweiterung seiner Aktivitäten im Bereich der Spezialchemikalien an. Der Konzern verfolgt damit das Ziel, seine Marktposition in zukunftsweisenden Segmenten wie Elektronik und erneuerbare Energien zu stärken. Diese Initiative steht im Einklang mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, sich auf Wachstumsbereiche zu konzentrieren.

Stabile Finanzprognose für das laufende Geschäftsjahr

Anfang März veröffentlichte Solvay seine Finanzprognose für das aktuelle Geschäftsjahr. Der Chemiekonzern erwartet einen stabilen Kerngewinn mit einem EBITDA zwischen 1,0 und 1,1 Milliarden Euro für 2025. Diese Prognose deckt sich mit den allgemeinen Markterwartungen und deutet auf eine solide Geschäftsentwicklung hin, trotz des herausfordernden Marktumfelds.

Im Bereich der Dividendenpolitik setzt Solvay auf kontinuierliche Erhöhungen. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Schlussdividende von 1,46 Euro vorgeschlagen. Die endgültige Entscheidung darüber wird bei der Hauptversammlung am 13. Mai 2025 getroffen. Diese Dividendenpolitik unterstreicht das Vertrauen des Managements in die künftige finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

Technische Indikatoren signalisieren Überhitzung

Während die Solvay-Aktie mit einem Abstand von 31,27 Prozent deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 25,58 Euro (April 2024) notiert, zeigen sich auch Anzeichen einer möglichen Überhitzung. Der RSI-Wert von 70,3 deutet auf eine überkaufte Situation hin. Zudem liegt der Kurs aktuell 5,01 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt von 31,98 Euro.

Die jüngsten strategischen Initiativen des Unternehmens bieten dennoch Potenzial für weiteres Wachstum. Mit der Fokussierung auf zukunftsweisende Segmente wie Elektronik und erneuerbare Energien positioniert sich Solvay in Märkten mit langfristigem Wachstumspotenzial. Die relativ hohe annualisierte Volatilität von 40,70 Prozent in den letzten 30 Tagen verdeutlicht jedoch die Schwankungsanfälligkeit der Aktie in einem dynamischen Marktumfeld.

