Das erste Börsenquartal 2025 ist fast vorüber. Zeit, Bilanz zu ziehen. Wer von den größten deutschen Aktiengesellschaften ist am besten in das neue Jahr gestartet? Klar! Es sind vier Unternehmen, die im Rüstungsgeschäft tätig sind. Renk, Thyssenkrupp, Rheinmetall und Hensoldt. Was ist noch drin bei den "Glorreichen Vier" aus Deutschland? Ein spannender Überblick. Während die US-amerikanischen "Magnificent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...