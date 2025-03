Die Baxter International Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche eine moderate Erholung von 1,35 Prozent und schloss am Freitag bei 31,08 Euro, was einem leichten Tagesverlust von 0,48 Prozent entspricht. Diese positive Wochentendenz steht im Kontrast zum schwächeren Monatsperformance von -7,53 Prozent und der enttäuschenden Jahresbilanz mit einem Minus von 21,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit Jahresbeginn 2025 konnte das Unternehmen jedoch bereits ein Plus von 8,94 Prozent verbuchen, was auf eine gewisse Stabilisierung hindeutet. Der Gesundheitskonzern, der sich auf Medikamententransportsysteme, Nierenbehandlungsprodukte und Biopharmazeutika spezialisiert hat, bleibt dennoch mehr als 22 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 39,97 Euro, das Anfang April des Vorjahres erreicht wurde.

Gespaltenes Analysten-Lager vor bevorstehender Quartalsbilanz

Mit Spannung wird die für den 24. April angekündigte Veröffentlichung der Quartalsergebnisse Q1/2025 erwartet. Die Meinungen der 18 Analysten, die Baxter beobachten, haben sich in den letzten vier Monaten zwar verbessert, bleiben jedoch gespalten: 33,3 Prozent zeigen sich optimistisch, während 61,1 Prozent eine neutrale Haltung einnehmen. Das durchschnittliche Kursziel von umgerechnet etwa 36,60 Euro deutet auf ein Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent hin, wobei die einzelnen Kursziele erheblich voneinander abweichen - ein Zeichen für unterschiedliche Einschätzungen der Unternehmensperspektive. Anleger können sich unterdessen über die am 28. Februar ausgezahlte Quartalsdividende von 0,17 USD freuen, während das Unternehmen mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 13,53 fundamental betrachtet moderat bewertet erscheint.

