Der Bergbaukonzern erhält EU-Unterstützung für Lithium- und Nickel-Initiativen und verzeichnet trotz Herausforderungen im PGM-Sektor positive Kursentwicklung.

Die Europäische Kommission hat zwei wichtige Projekte von Sibanye Stillwater als "strategische Projekte" im Rahmen des EU-Gesetzes für kritische Rohstoffe eingestuft. Sowohl das Keliber-Lithiumprojekt in Finnland als auch das GalliCam-Projekt in Frankreich erhielten diese Auszeichnung, die ihre Bedeutung für die Sicherung der europäischen Versorgung mit essentiellen Batteriematerialien unterstreicht. Die Aktie schloss am Freitag bei 1,01 Euro und verzeichnete damit einen Anstieg von 2,32 Prozent. Bemerkenswert ist die starke Erholung des Kurses in den letzten 30 Tagen mit einem Plus von 30,46 Prozent.

Das Keliber-Lithiumprojekt in Finnland soll über einen Zeitraum von 18 Jahren jährlich etwa 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren. Für die Projektentwicklung hat Sibanye Stillwater bereits einen grünen Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro gesichert. Das französische GalliCam-Projekt hingegen zielt darauf ab, die Nickelraffinerie in Sandouville in einen Produzenten von Präkursor-Kathodenaktivmaterialien umzuwandeln - einem entscheidenden Bestandteil für Elektrofahrzeugbatterien. Dieses Projekt befindet sich derzeit noch in der Vormachbarkeitsstudie.

Finanzielle Entwicklung und Herausforderungen

Im Geschäftsjahr 2024 konnte Sibanye Stillwater seinen Verlust auf 311 Millionen Dollar reduzieren. Diese Verbesserung wurde hauptsächlich durch einen 66-prozentigen Anstieg der Einnahmen aus den südafrikanischen Goldoperationen getragen, die sich auf 5,8 Milliarden Rand (315,96 Millionen Dollar) beliefen. Der Anstieg der Goldpreise spielte eine wesentliche Rolle bei der Kompensation des Rückgangs der Preise für Platingruppenmetalle, die zuvor zu erheblichen Wertminderungen bei den US-amerikanischen Vermögenswerten des Unternehmens geführt hatten.

Trotz dieser positiven Entwicklung sah sich das Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert, darunter eine Abschreibung von Vermögenswerten in Höhe von 500 Millionen Dollar in seinen US-amerikanischen Betrieben für Platingruppenmetalle, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Palladiumpreise. Die Volatilität des Unternehmens liegt mit annualisierten 53,65 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was die Herausforderungen im Rohstoffsektor widerspiegelt.

Strategische Ausrichtung und Zukunftsaussichten

Die Anerkennung der Projekte von Sibanye Stillwater durch die Europäische Kommission steht im Einklang mit der EU-Strategie zur Diversifizierung und Sicherung ihrer Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Der aktuelle Kurs von 1,01 Euro liegt zwar noch 22,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,31 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde, aber bereits 40,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom September 2024. Diese strategische Positionierung unterstützt nicht nur die Wachstumsaussichten des Unternehmens, sondern trägt auch zum übergeordneten Ziel bei, eine widerstandsfähige und nachhaltige Batterielieferkette in Europa aufzubauen.

Die technischen Indikatoren zeigen eine positive Tendenz, da der Kurs aktuell 12,93 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt und 6,56 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung deutet auf eine mittelfristig positive Dynamik hin, während der RSI-Wert von 34,5 darauf hindeutet, dass die Aktie noch nicht überkauft ist.

