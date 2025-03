Die Aktie des US-Solarunternehmens Sunnova Energy International verzeichnet weiterhin alarmierende Kursrückgänge. Der Wert notierte am 30. März 2025 bei lediglich 0,30 Euro und hat damit innerhalb des letzten Monats über 81 Prozent an Wert eingebüßt. Besonders dramatisch fällt der Jahresvergleich aus: Mit einem Minus von 94,7 Prozent ist die Aktie heute nur noch ein Bruchteil dessen wert, was Anleger vor zwölf Monaten bezahlten. Die Marktkapitalisierung ist auf magere 40,23 Millionen Euro geschrumpft - ein klarer Indikator für die existenzbedrohende Situation des einst vielversprechenden Solarunternehmens.

Analysten zunehmend pessimistisch für die weitere Entwicklung

Von den 22 Analysten, die Sunnova Energy derzeit beobachten, haben 18 eine Halte-Empfehlung ausgesprochen, während drei zum Verkauf raten und nur einer zum Kauf. Die Stimmung hat sich in den letzten vier Monaten deutlich verschlechtert, während das durchschnittliche Kursziel erheblich nach unten korrigiert wurde. Besonders besorgniserregend erscheint die hohe Nettoverbindlichkeit in Kombination mit einem relativ niedrigen EBITDA. Trotz der starken fundamentalen Schwächen weisen Experten auf einige verbliebene Stärken hin, darunter hohe Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie ein starkes prognostiziertes Umsatzwachstum. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Ergebniskorrekturen der letzten zwölf Monate durchweg negativ ausfielen und die Gewinnerwartungen deutlich zurückgeschraubt wurden. Die Q1-Ergebnisse für 2025, die am 23. April veröffentlicht werden sollen, dürften richtungsweisend sein.

