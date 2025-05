Nach einem fulminanten Start und einer neuen Bestmarke bei knapp 23.912 Punkten ist der DAX am Montag im Verlauf zwischenzeitlich in die Verlustzone gerutscht. Am Ende konnte sich der Leitindex wieder stabilisieren und schloss mit einem Plus von 0,29 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert ...