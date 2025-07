Am deutschen Aktienmarkt haben die Bullen wieder das Zepter übernommen: Der DAX stieg am Donnerstag um 1,51 Prozent auf 24.370 Punkte und näherte sich damit dem Rekordhoch bis auf 270 Zähler. Am Freitagmorgen dominieren ebenfalls grüne Vorzeichen, wobei auf Unternehmensseite Conti, Deutsche Bank, HeidelDruck, Jungheinrich, K+S, Redcare, Salzgitter, und SMA Solar einen Blick wert sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...