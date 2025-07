Der DAX hat am gestrigen Handelstag eine kräftige Gegenbewegung gezeigt: Nach anfänglicher Stabilisierung baute der deutsche Leitindex seine Gewinne in der zweiten Sitzungshälfte deutlich aus. Er schloss nahe Tageshoch bei 24.367 Punkten, was einem Plus von 1,51 Prozent entspricht. Damit beendete der ...