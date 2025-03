Der japanische Halbleiterhersteller revidiert seine Gewinnprognose nach oben, während die Aktie ihren Tiefpunkt erreicht und China-Geschäft zurückgeht

Tokyo Electron hat seine Gewinnprognose für das im März 2025 endende Geschäftsjahr deutlich nach oben korrigiert, während die Aktie am Freitag mit einem Kurs von 129,90 Euro den Handel abschloss - ein Rückgang von 4,42 Prozent. Bemerkenswert ist der dramatische Wertverlust von 46,21 Prozent im Jahresvergleich, wobei das aktuelle Kursniveau exakt dem 52-Wochen-Tief entspricht.

Im November 2024 hob Tokyo Electron seine Prognose für den Betriebsgewinn um 8,5 Prozent auf 680 Milliarden Yen (4,42 Milliarden Dollar) an. Diese positive Anpassung spiegelt die robuste Nachfrage im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) sowie in traditionellen Chipfertigungssektoren wider. Gleichzeitig äußerte das Unternehmen Bedenken bezüglich einer möglichen Abschwächung der Nachfrage aus China. Der Anteil Chinas am Nettoumsatz des Unternehmens ging im dritten Quartal (Juli-September) auf 41,3 Prozent zurück, nachdem er im Vorquartal noch 49,9 Prozent betragen hatte. Diese Verschiebung deutet auf eine grundlegende Veränderung der regionalen Nachfragedynamik hin.

Unternehmensstruktur und Branchenengagement

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tokyo Electron ?

Am 19. März 2025 gab Tokyo Electron den Rücktritt mehrerer Vorstandsmitglieder bekannt, was auf mögliche Veränderungen in der Unternehmensführung hindeutet. Diese personellen Wechsel könnten neue strategische Ausrichtungen signalisieren, während das Unternehmen versucht, den Herausforderungen des Marktes zu begegnen. Mit einem Kursabstand von 18,53 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt die Aktie eine deutliche Abweichung vom mittelfristigen Trend.

Tokyo Electron hält zudem an seinem Engagement in der globalen Halbleiterindustrie fest. Vom 26. bis 28. März 2025 nahm das Unternehmen an der SEMICON CHINA 2025 / CSTIC2025 im Shanghai New International Expo Centre teil. Diese Präsenz unterstreicht Tokyo Electrons anhaltende Bemühungen, seine Position in der Branche zu stärken, und könnte angesichts der sich verändernden Marktbedingungen in China von besonderer strategischer Bedeutung sein. Trotz der aktuellen Herausforderungen in spezifischen Märkten scheinen die strategischen Initiativen und das Branchenengagement von Tokyo Electron darauf ausgerichtet zu sein, das Unternehmen durch die sich entwickelnde Halbleiterlandschaft zu navigieren.

Anzeige

Tokyo Electron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tokyo Electron-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Tokyo Electron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tokyo Electron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tokyo Electron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...