EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Personalie

Pyrum Innovations AG: Vertrag von Finanzvorstand (CFO) Kai Winkelmann verlängert



31.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum Innovations AG: Vertrag von Finanzvorstand (CFO) Kai Winkelmann verlängert

Dillingen / Saar, 31. März 2025 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat den Vertrag mit Finanzvorstand (CFO) Kai Winkelmann um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2030 verlängert hat und damit die Kontinuität in der Führung der Gesellschaft sichergestellt ist. Kai Winkelmann ist seit Februar 2021 im Unternehmen und wurde am 1. April 2022 erstmals als Finanzvorstand (CFO) in den Vorstand berufen. In seiner bisherigen Zeit bei Pyrum hat er maßgeblich zur Sicherstellung der Unternehmensfinanzierung beigetragen, darunter die erfolgreiche Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr. In seiner Position als Vorstand ist Herr Winkelmann für die Bereiche Finanzen, Compliance und IT zuständig.

Alf Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Wir freuen uns über die Vertragsverlängerung von Kai Winkelmann, der in den letzten Jahren seine Kompetenzen und tiefgreifende Expertise im Finanzbereich sowie auf Führungsebene unter Beweis gestellt hat. Er hat in den letzten vier Jahren maßgeblich zum Aufbau der benötigten Verwaltungsstrukturen und zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und dessen rasante Weiterentwicklung gefördert. Wir vertrauen auf seinen Weitblick und sind überzeugt, dass Herr Winkelmann auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensziele spielen wird."

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte nachweislich als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

31.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com